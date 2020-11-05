Снова рекорд: за сутки в Украине зафиксировали 9850 новых заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за последние сутки были госпитализированы — 1 269 человек, летальных случаев — 193, выздоровели — 8 378 человек.

При этом было осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).

За все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, выздоровели — 184 782 человека, летальных исходов — 7 924, проведено ПЦР-тестов — 3 470 669.

Причем наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 41 373 случая;

Винницкая область — 11 644 случая;

Волынская область — 14 889 случаев;

Днепропетровская область — 16 600 случаев;

Донецкая область — 12 873 случая;

Житомирская область — 16 598 случаев;

Закарпатская область — 15 849 случаев;

Запорожская область — 11 750 случаев;

Ивано-Франковская область — 22 521 случай;

Киевская область — 18 329 случаев;

Кировоградская область — 2 813 случаев;

Луганская область — 4 104 случая;

Львовская область — 32 069 случаев;

Николаевская область — 9 306 случаев;

Одесская область — 26 838 случаев;

Полтавская область — 11 079 случаев;

Ровенская область — 20 671 случай;

Сумская область — 13 196 случаев;

Тернопольская область — 21 499 случаев;

Харьковская область — 40 330 случаев;

Херсонская область — 4 852 случая;

Хмельницкая область — 17 989 случаев;

Черкасская область — 10 085 случаев;

Черновицкая область — 23 708 случаев;

Черниговская область — 9 502 случая.

В то же время данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для тех, кто заболел коронавирусом, следует из исследования ученых Флоридского университета в Гейнсвиле (США).