Снова рекорд: за сутки в Украине зафиксировали 9850 новых заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки были госпитализированы — 1 269 человек, летальных случаев — 193, выздоровели — 8 378 человек.
При этом было осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).
За все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, выздоровели — 184 782 человека, летальных исходов — 7 924, проведено ПЦР-тестов — 3 470 669.
Причем наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 41 373 случая;
Винницкая область — 11 644 случая;
Волынская область — 14 889 случаев;
Днепропетровская область — 16 600 случаев;
Донецкая область — 12 873 случая;
Житомирская область — 16 598 случаев;
Закарпатская область — 15 849 случаев;
Запорожская область — 11 750 случаев;
Ивано-Франковская область — 22 521 случай;
Киевская область — 18 329 случаев;
Кировоградская область — 2 813 случаев;
Луганская область — 4 104 случая;
Львовская область — 32 069 случаев;
Николаевская область — 9 306 случаев;
Одесская область — 26 838 случаев;
Полтавская область — 11 079 случаев;
Ровенская область — 20 671 случай;
Сумская область — 13 196 случаев;
Тернопольская область — 21 499 случаев;
Харьковская область — 40 330 случаев;
Херсонская область — 4 852 случая;
Хмельницкая область — 17 989 случаев;
Черкасская область — 10 085 случаев;
Черновицкая область — 23 708 случаев;
Черниговская область — 9 502 случая.
В то же время данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось, вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для тех, кто заболел коронавирусом, следует из исследования ученых Флоридского университета в Гейнсвиле (США).