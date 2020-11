Вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для больных COVID-19 — ученые

Вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для тех, кто заболел коронавирусом.

Об этом следует из исследования ученых Флоридского университета в Гейнсвиле, сообщает Journal of the American Board of Family Medicine.

В частности, американские ученые провели анализ 2 005 историй болезней пациентов с COVID-19, которые лечились в клинике при университете. Всем им было больше 18 лет.

При этом ученые анализировали именно то, были ли они вакцинированы от гриппа до того, как подхватили коронавирус, говорится в описании исследования.

Оказалось, что те, кто не вакцинировался в течение последнего года от гриппа, чаще в 2,44 раза госпитализировались с COVID-19 и в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем те, кто получал иммунитет от гриппа.

Результаты варьировались также в зависимости от возраста, расы, пола и сопутствующих болезней.

"Наши данные уверенно показывают, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют больше шансов на более тяжелое течение болезни, которое нуждается в госпитализации", — пишут медики.

С точки зрения медицины ученые пока не могут объяснить, как вакцинация от одной болезни помогает легкому течению другой.

Но это может быть связано с:

- механизмом активизации вакциной против гриппа Т-клеток. Известно, что SARS-CoV-2 существенно снижает активность этих лимфоцитов-киллеров у пациентов с коронавирусом, поэтому возможно вакцина от гриппа помогает их активировать;

- адъютант в вакцине против гриппа MF59 дает защиту и от SARS-CoV-2.

"Поощрение к вакцинации против гриппа могло не только уменьшить заболеваемость и смертность от гриппа, но это может помочь сгладить кривую эпидемии COVID-19", — говорится в результатах исследования.

Ранее в Украине стартовала вакцинация от гриппа, в страну уже поставлено 665 тысяч доз соответствующей вакцины.