Цены на тепличные помидоры в Украине снижаются: в чем причина

В Украине продолжается понижение цен на тепличные помидоры. Несмотря на стабильный спрос, массовый сбор томатов в пленочных теплицах южных областей значительно увеличил предложение, что повлекло за собой дальнейшее падение цен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Какие цены на помидоры?

Цены на тепличные помидоры в Украине продолжают снижаться. Как отмечают аналитики, причиной такой динамики стало массовое поступление на рынок продукции из теплиц и пленочных укрытий, особенно из южных регионов страны.

Текущее потепление и солнечная погода ускорили созревание овощей, в результате чего объемы предложений резко увеличились. За последнюю неделю средняя цена на рынке снизилась примерно на 14%. На сегодня производители отгружают томаты по 40–55 грн/кг (в зависимости от качества и объемов партии).

В то же время, несмотря на удешевление, тепличные помидоры все еще стоят в среднем на 17% больше, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка прогнозируют, что тенденция к снижению цен может сохраняться и дальше, поскольку многие хозяйства только начали массовый сбор урожая.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: