В Украине дорожают огурцы из-за сокращения поставок из теплиц

После кратковременного снижения цены на огурцы в Украине снова пошли вверх. Удорожание вызвано значительным сокращением предложения продукции местных тепличных хозяйств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на огурцы?

В настоящее время цены на тепличные огурцы в Украине колеблются в пределах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг), что в среднем на 13% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на недавнее удорожание, стоимость тепличного огурца остается в среднем на 16% ниже, чем в тот же период в прошлом году. В то же время, участники рынка предполагают, что дальнейший рост цен может отрицательно сказаться на темпах реализации продукции.

Причины удорожания

По мнению аналитиков, главной причиной роста цен на огурцы в Украине стало существенное сокращение предложения со стороны местных хозяйств. В большинстве тепличных комбинатов сейчас проводятся зачистки в рамках подготовки ко второму севообороту, что значительно уменьшило объемы сбора продукции.

В то же время предложение огурцов из летних теплиц также ощутимо сократилось из-за замедления темпов уборки урожая, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, Украина вошла в тройку мировых лидеров по объему доходов от продажи свежих огурцов.