Украина вошла в тройку мировых лидеров по объему доходов от реализации огурцов

Украина заняла третье место в мире по доходам от производства свежих огурцов в 2023 году, заработав 1,07 млрд евро.

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Как пишет Delo.ua, об этом передает Hortoinfo.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT), в 2023 году мировой доход от продажи огурцов составил $61,5 млрд, из которых Китай стал лидером, получив €49,47 млрд.

Турция заняла шестое место с урожаем стоимостью 827,8 млн евро, опередив Испанию, которая на седьмом месте с 683,54 млн евро заняла двенадцатое место из 292,37 млн евро.

Специалисты отметили, что показатели в долларах США конвертировали в евро для сравнения. В 2023 году обменный курс составил 0,924 евро за доллар. В предыдущие годы обменные курсы колебались, составив 0,754 евро/доллар в 2014 году и 0,951 евро/доллар в 2022 году.

На украинском рынке тепличных огурцов был зафиксирован новый рост цен. Это связано с ограниченным предложением из-за неблагоприятной погоды и стабильно высокого спроса.