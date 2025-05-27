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Україна увійшла до трійки світових лідерів за обсягом доходів від реалізації огірків

огірки
За продажами огірків Україна потрапила до трійки лідерів / Depositphotos

Україна посіла третє місце у світі за доходами від виробництва свіжих огірків у 2023 році, заробивши €1,07 млрд. 

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Як пише Delo.ua, про це передає Hortoinfo.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAOSTAT), у 2023 році світовий дохід від продажу огірків сягнув $61,5 млрд, з яких Китай став лідером, отримавши €49,47 млрд. 

Туреччина посіла шосте місце з урожаєм вартістю 827,8 млн. євро, випередивши Іспанію, яка на сьомому місці з 683,54 млн. євро. Нідерланди посіли дванадцяте місце з 292,37 млн євро. Марокко не входить до першої двадцятки з вартістю виробництва 24 млн євро.

Фахівці зазначили, що показники в доларах США конвертували в євро для порівняння. У 2023 році обмінний курс становив 0,924 євро за долар. У попередні роки обмінні курси коливалися, склавши 0,754 євро/долар у 2014 році та 0,951 євро/долар у 2022 році.

Фото 2 — Україна увійшла до трійки світових лідерів за обсягом доходів від реалізації огірків

На українському ринку тепличних огірків було зафіксовано нове зростання цін. Це пов’язано з обмеженою пропозицією через несприятливу погоду та стабільно високим попитом.

Автор:
Тетяна Бесараб