Нестабільні поставки та попит: ціни на огірки пішли вгору

На українському ринку тепличних огірків цього тижня зафіксовано нове зростання цін. Це пов’язано з обмеженою пропозицією через несприятливу погоду та стабільно високим попитом.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Які ціни на огірки

Представники тепличних комбінатів цього тижня переглянули ціни на свою продукцію в бік підвищення. Наразі основні угоди з реалізації місцевого тепличного огірка укладаються в межах 50–75 грн/кг ($1,21–1,81/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто також зазначити, що поточні ціни на тепличні огірки вже в середньому на 25% перевищують показники аналогічного періоду торік.

Причини здорожчання

За словами учасників ринку, підвищення цін на тепличний огірок в Україні зумовлене кількома факторами.

Насамперед, пропозиція залишалася обмеженою через нестабільні та малочисельні вибірки в тепличних комбінатах, викликані прохолодною та похмурою погодою.

Водночас попит на продукцію утримувався на високому рівні.

Додатковим чинником стало скорочення поставок імпортного огірка, що дало змогу виробникам підвищити відпускні ціни.

Крім того, конкуренція серед місцевих виробників нині значно слабша, ніж торік у травні, адже через затяжну весну обсяги збору продукції досі залишаються нестабільними.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, на минулому тижні тепличні огірки продавали за ціною від 4 до 70 грн/кг залежно від сорту, якості та обсягів партій.