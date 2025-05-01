Сезонне зниження цін: огірки дешевшають, попит слабкий

В Україні цього тижня стрімко дешевшають тепличні огірки — причиною стала сезонна пропозиція, яка значно зросла, тоді як попит з боку оптовиків і роздрібних мереж залишається обмеженим.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Скільки коштують огірки

Станом на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірки за ціною від 40 до 70 грн/кг (0,96–1,69 дол./кг) залежно від сорту, якості та обсягу партії. Це в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто додати, що наразі ця продукція в середньому на 29% дешевша, ніж на початку травня минулого року.

Причини здешевлення

Ситуацію на ринку огірків експерти пояснюють сезонним збільшенням пропозиції овочів. Водночас темпи їх реалізації залишаються досить низькими.

Місцеві оптовики та роздрібні мережі купують огірки лише для поточних продажів, оскільки термін їх зберігання обмежений.

Через це виробники змушені знижувати відпускні ціни, оскільки на ринку є надлишок продукції, а попит на неї стриманий.

За словами виробників, тепла погода в Україні прискорила дозрівання огірків у місцевих теплицях, а також тиск на ринок посилився через збільшення кількості огірків з плівкових теплиць.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, на минулому тижні тепличні огірки продавали за ціною від 45 до 75 грн/кг ($1,08–1,80/кг) залежно від сорту, якості та обсягів партій.