Сезонное снижение цен: огурцы дешевеют, спрос слаб

В Украине на этой неделе стремительно дешевеют тепличные огурцы — причиной стало значительно возросшее сезонное предложение, в то время как спрос со стороны оптовиков и розничных сетей остается ограниченным.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сколько стоят огурцы

На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене от 40 до 70 грн/кг (0,96–1,69 долл./кг) в зависимости от сорта, качества и объема партии. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит добавить, что эта продукция в среднем на 29% дешевле, чем в начале мая прошлого года.

Причины удешевления

Ситуацию на рынке огурцов эксперты объясняют сезонным ростом предложения овощей. В то же время темпы их реализации остаются достаточно низкими.

Местные оптовики и розничные сети покупают огурцы только для текущих продаж, поскольку срок их хранения ограничен.

Поэтому производители вынуждены снижать отпускные цены, поскольку на рынке есть избыток продукции, а спрос на нее сдержан.

По словам производителей, теплая погода в Украине ускорила созревание огурцов в местных теплицах, а также давление на рынок усилилось из-за увеличения количества огурцов из плёночных теплиц.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, на прошлой неделе тепличные огурцы продавали по цене от 45 до 75 грн/кг ($1,08–1,80/кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партий.