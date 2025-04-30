В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: какие цены

В Украине на этой неделе стремительно снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Овощи продают не дороже 40-48 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижающий ценовой тренд эксперты связывают с стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах в результате длительного хранения и низким спросом.

Сколько стоит килограмм

Согласно данным ценового мониторинга проекта, если еще в преддверии выходных цена на капусту на украинском рынке доходила до 52 грн/кг, то сегодня данная продукция предлагается к продаже не дороже 40-48 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле.

Аналитики отмечают, что сейчас цена на капусту прошлогоднюю в Украине даже после удешевления в среднем в 6,4 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на этот овощ борщового набора. Свое мнение они аргументируют тем, что на данный момент большинство украинских производителей испытывают трудности с реализацией своей продукции, а предложения ранних овощей в хозяйствах Украины продолжают с каждым днем ​​увеличиваться.

Напомним, на украинском рынке продолжается стремительный рост цен на столовую свеклу. Средняя стоимость свеклы повысилась еще на 16% – сейчас продукт реализуется по 22–32 грн за килограмм.

Также в Украине зафиксирован очередной рост цен на качественную морковь. Главной причиной явилось сочетание высокого спроса со стороны оптовых и розничных покупателей и ограниченного предложения на рынке.

Самые известные производители капусты в Украине

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводятся испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты всех зарубежных семенных компаний, представленных в Украине. Компания является лидером в производстве многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.