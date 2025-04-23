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Высокий спрос и ограниченное предложение: цены на морковь растут

fresh, sweet, carrots
Морковь дорожает. / Depositphotos

На текущей неделе в Украине зафиксирован очередной рост цен на качественную морковь. Главной причиной явилось сочетание высокого спроса со стороны оптовых и розничных покупателей и ограниченного предложения на рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на морковь

Увеличение спроса на морковь позволило местным фермерам повысить цены на уже существующие партии.

В настоящее время корнеплоды продаются в пределах 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 21% дороже по сравнению с концом прошлой недели.

На сегодняшний день морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период в прошлом году .

Фото 2 — Высокий спрос и ограниченное предложение: цены на морковь растут

Положительный тренд по ценам эксперты проекта связывают с сезонным сокращением запасов качественной продукции в хозяйствах. По словам участников рынка, оптовые компании все чаще сталкиваются с проблемами при закупке достаточного количества моркови высокого качества.

Добавим, что в последней декаде марта морковь продавали по цене 25-32 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько