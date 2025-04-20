В Украине стремительно подорожал лук из-за дефицита и повышенного спроса

Украинские производители впервые с начала года значительно повысили отпускные цены на лук. Такая тенденция обусловлена сезонным сокращением запасов в местных хозяйствах и активизацией закупочной деятельности со стороны оптовых компаний.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сколько стоит лук

Согласно ежедневному мониторингу, украинские фермеры отгружают лук не дешевле чем за 14–20 грн/кг (0,34–0,49 долл./кг).

Это примерно на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

Несмотря на рост стоимости, спрос на продукцию продолжает увеличиваться.

На рынке наблюдается дефицит качественного лука и большинство хозяйств уже полностью распродали свои запасы.

Те, у кого еще остатки, временно приостановили продажи, что лишь усиливает ажиотаж среди покупателей и стимулирует дальнейшее повышение цен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена на лук в Украине выросла в среднем на 59%.

Напомним, в феврале украинские хозяйства отгружали лук по цене 7-13 грн/кг в зависимости от качества и объемов продукции.

Крупнейшие производители лука в Украине

В Украине среди самых крупных производителей репчатого лука выделяются компании "Кищенцы" и группа компаний ПАЭК.

ООО "Кищенцы" расположено в селе Добрая Маньковского района Черкасской области. Компания специализируется на выращивании овощей, в том числе моркови и лука, под которые отведено 400 гектаров.

Кроме выращивания предприятие имеет мощности для хранения продукции, что позволяет оптимизировать ее реализацию. Также хозяйство занимается животноводством, содержа 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) работает на территории Николаевской области и является одним из крупнейших агрохолдингов страны. В ее возделывании находится около 130 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Основное направление деятельности компании – выращивание зерновых и технических культур. Однако большую часть производственной структуры занимает также выращивание лука.