Украина существенно нарастила экспорт лука: цена и качество открывают перспективы

Украина существенно увеличила экспорт лука на европейские рынки — за последние годы его доля в структуре импорта ЕС выросла с 2% в 2021 году до 13% в 2022–2023 годах.

Об этом сообщил менеджер по управлению кампаниями ООО "БАСФ Т.О.В." Владимир Воеводин в блоге на AgroPortal.ua.

Основными рынками сбыта остаются страны Юго-Восточной Европы – Румыния, Болгария, Австрия и Черногория. Недавно были возобновлены поставки в Молдову, а также появились перспективы выхода на рынок Великобритании. Это позволяет украинским производителям расширять экспорт и за пределами ЕС.

Главным преимуществом украинского лука на международном рынке является конкурентная цена. По состоянию на сегодняшний день средняя оптовая цена составляет примерно 31 цент США за килограмм — один из самых низких показателей за весь период. Для сравнения, в Польше цена на лук на 40% выше, а в Нидерландах – почти вдвое. Такая ценовая разница значительно повышает привлекательность украинской продукции на внешних рынках.

В то же время, ежегодный объем производства лука в Украине стабильно держится на уровне около 1 миллиона тонн. При этом крупные агропредприятия демонстрируют значительно более высокую урожайность, чем малые хозяйства.

Активизация внешней торговли показывает рост конкурентоспособности украинского аграрного сектора и открывает новые возможности для отечественных фермеров на мировом рынке.

Крупнейшие производители лука в Украине

В Украине среди самых крупных производителей репчатого лука выделяются компании "Кищенцы" и группа компаний ПАЭК.

ООО "Кищенцы" расположено в селе Добрая Маньковского района Черкасской области. Компания специализируется на выращивании овощей, в том числе моркови и лука, под которые отведено 400 гектаров.

Кроме выращивания предприятие имеет мощности для хранения продукции, что позволяет оптимизировать ее реализацию. Также хозяйство занимается животноводством, содержа 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) работает на территории Николаевской области и является одним из крупнейших агрохолдингов страны. В ее обработке находится около 130 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.