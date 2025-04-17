Україна суттєво наростила експорт цибулі: ціна та якість відкривають перспективи

Україна суттєво збільшила експорт цибулі на європейські ринки — за останні роки її частка у структурі імпорту ЄС зросла з 2% у 2021 році до 13% у 2022–2023 роках.

Про це повідомив менеджер з управління кампаніями ТОВ "БАСФ Т.О.В." Володимир Воєводін у блозі на AgroPortal.ua.

Основними ринками збуту залишаються країни Південно-Східної Європи — Румунія, Болгарія, Австрія та Чорногорія. Нещодавно було відновлено постачання до Молдови, а також з’явилися перспективи виходу на ринок Великої Британії. Це дає змогу українським виробникам розширювати експорт і поза межами ЄС.

Головною перевагою української цибулі на міжнародному ринку є конкурентна ціна. Станом на нині середня оптова ціна становить приблизно 31 цент США за кілограм — один із найнижчих показників за весь період. Для порівняння, в Польщі ціна на цибулю на 40% вища, а в Нідерландах — майже вдвічі. Така цінова різниця суттєво підвищує привабливість української продукції на зовнішніх ринках.

Водночас щорічний обсяг виробництва цибулі в Україні стабільно тримається на рівні близько 1 мільйона тонн. При цьому великі агропідприємства демонструють значно вищу врожайність, ніж малі господарства. Як зазначає Воєводін, це пов’язано з більшими інвестиціями у високоякісний посівний матеріал і засоби захисту рослин.

Активізація зовнішньої торгівлі свідчить про зростання конкурентоспроможності українського аграрного сектору та відкриває нові можливості для вітчизняних фермерів на світовому ринку.

Найбільші виробники цибулі в Україні

В Україні серед найбільших виробників ріпчастої цибулі виділяються компанії "Кищенці" та група компаній ПАЕК.

ТОВ "Кищенці" розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області. Компанія спеціалізується на вирощуванні овочів, зокрема моркви та цибулі, під які відведено 400 гектарів.

Окрім вирощування, підприємство має потужності для зберігання продукції, що дозволяє оптимізувати її реалізацію. Також господарство займається тваринництвом, утримуючи 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) працює на території Миколаївської області та є одним із найбільших агрохолдингів країни. В її обробітку перебуває близько 130 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Основний напрям діяльності компанії – вирощування зернових і технічних культур. Однак значну частину виробничої структури займає також вирощування цибулі.