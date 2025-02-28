В Україні змінилися ціни на популярні овочі: яка вартість

В Україні на цьому тижні суттєво подорожчала морква. Натомість ціни на цибулю наближаються до мінімуму за 4 роки.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

В Україні стрімко зростають ціни на моркву

Зазначається, що наразі українські господарства відвантажують моркву в діапазоні 27-34 грн/кг , що в середньому на 10% дорожче, ніж на минулому тижні.

Аналітики пов’язують подорожчання із тим, що за останній час суттєво підвищилась торговельна активність в цьому сегменті. У той же час деякі господарства призупинили продажі овочів високої якості, очікуючи на ще більше зростання цін.

Зазначимо, що на сьогодні морква коштує в середньому в 3,6 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2024 року.

За прогнозами аналітиків, ціни на моркву можуть піти вниз, адже через подорожчання фермери почнуть розпродавати овочі зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції.

Ціни на цибулю в Україні наближаються до мінімуму за 4 роки

Натомість, за даними EastFruit, з початку поточного тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%.

Як зауважують аналітики, українські фермери почали масово розпродавати ріпчасту через стрімке погіршення якості овочу.

Наразі оптові ціни на цибулю встановилися у діапазоні 7-13 грн/кг залежно від якості та обсягів продукції.

Аналітики підкреслюють, що зараз ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року. Крім того, за підсумками поточного тижня, ціни на внутрішньому ринку можуть сягнути мінімального значення, як мінімум за останні чотири роки.

Ціни на овочі

Додамо, що на початку 2025 року ціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

Серед чемпіонів за темпами зростання цін у 2024 році були капуста та морква. Так, капуста за рік подорожчала втричі і більше у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва та невисокою якістю продукції.

Натомість в Україні знижуються ціни на імпортні помідори та зростають ціни на тепличні огірки. Основною причиною цього є скорочення імпортних поставок, зокрема з Туреччини.