Ціни на огірки почали стрімко зростати: скільки коштує кілограм

На українському ринку другий тиждень поспіль зростають ціни на тепличні огірки. Основною причиною цього є скорочення імпортних поставок, зокрема з Туреччини.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Фахівці пояснюють це двома факторами: подорожчанням імпортної продукції з Туреччини та нерегулярними поставками місцевих тепличних огірків у великих обсягах.

Яка ціна огірків

Станом на сьогодні тепличні огірки продаються за 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), що на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Хоча на ринку поступово зростає пропозиція місцевої продукції, ціни продовжують підніматися.

Аналітики пишуть, що через нестабільність імпорту продавці переглядають ціни в бік підвищення, користуючись обмеженою пропозицією.

За таких умов українські імпортери змогли підняти вартість продукції в середньому на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Очікується, що тенденція зростання цін може зберігатися, доки ринок не стабілізується.

Ключові гравці ринку тепличних огірків в Україні

Вирощування тепличних овочів, зокрема огірків, в Україні зосереджене в кількох великих аграрних комплексах. Серед лідерів ринку можна відзначити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний". Заснований у 1982 році в селі Калинівка, Київська область. Сьогодні підприємство володіє 48 гектарами теплиць, обладнаних сучасними системами мікроклімату, що дозволяє підтримувати оптимальні умови для вирощування продукції. Основний асортимент – огірки та томати, які постачаються на український ринок і експортуються за кордон.

Уманський тепличний комбінат (УТК). Комбінат розпочав свою діяльність у 1974 році, а з 2002 року активно розширює виробничі площі. Загальна площа теплиць перевищує 35 гектарів. Виробничі потужності розташовані в Умані та на філіях підприємства в Христинівці та Тальному (Черкаська область).

Обидва підприємства залишаються ключовими постачальниками тепличних огірків, забезпечуючи стабільні поставки як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Додамо, на початку лютого ціна на огірки варіювалася в межах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 23% більше, ніж тиждень тому.