Ціни на імпортні помідори знизилися: скільки коштує кілограм

В Україні цього тижня розпочали знижуватися ціни на імпортні помідори турецького виробництва.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Які ціни на помідори

Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому варто зазначити, що ціни на імпортні помідори в Україні на даний момент все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року

Причини зниження цін на помідори

Причиною здешевлення стала досить слабка зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції.

Пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, але попит на неї дуже стриманий. У результаті на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, і продавці готові поступатися ціною.

Виробники томатів

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

Які ціни на овочі

Зауважимо, із середини грудня ціни на часник на полицях українських магазинів упевнено досягли позначки у 200 грн за кг. У гривнях це абсолютний рекорд.

Додамо, що ціни на моркву в Україні вже кілька тижнів продовжують зростати. Учасники ринку пояснюють чергове підвищення цін стабільним попитом на якісну моркву.

Delo.ua повідомляло, що на початку 2025 року ціни на більшість видів овочів і фруктів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.