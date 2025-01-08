Ціни на моркву стрімко зростають: які причини

Ціни на моркву в Україні вже кілька тижнів продовжують зростати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причини підвищення цін

Експерти пояснюють підвищення цін на моркву тим, що у багатьох місцевих виробників вичерпалися запаси якісних коренеплодів, урожай яких у 2024 році значно постраждав через несприятливі погодні умови.

Крім того, учасники ринку пояснюють чергове підвищення цін стабільним попитом на якісну моркву.

Одночасно пропозиція цих коренеплодів на українському ринку цього тижня помітно скоротилася. Багато виробників оголосили про завершення сезону реалізації наявних запасів. Частина фермерських господарств пропонує лише залишкові партії або зовсім утримується від продажу, сподіваючись продати овочі за вищими цінами ближче до весни.

Які ціни на моркву

Наразі ціни на моркву коливаються в межах 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій овочів. Це на 10% дорожче порівняно з минулим тижнем.

На сьогоднішній день ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 рази вища, ніж на початку січня 2024 року.

Найвідоміші виробники овочів

"ВПК-Агро" – провідна компанія на українському ринку овочевої продукції, що спеціалізується на вирощуванні та довготривалому зберіганні овочів. Компанія займає лідерські позиції у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки її діяльності включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих і баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші галузі. Продукція компанії успішно представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" є одним із великих виробників овочів. Окрім овочевих культур, компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових, баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів. Також підприємство займається розведенням великої рогатої худоби, буйволів та свиней.

Нагадаємо, що помідори в Україні стрімко подорожчали в кінці 2024 року.