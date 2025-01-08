Цены на морковь стремительно растут: какие причины

Цены на морковь в Украине уже несколько недель продолжают расти.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причины повышения цен

Эксперты объясняют повышение цен на морковь тем, что у многих местных производителей иссякли запасы качественных корнеплодов, урожай которых в 2024 году значительно пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, участники рынка объясняют очередное повышение цен стабильным спросом на качественную морковь.

Одновременно предложение этих корнеплодов на украинском рынке на этой неделе заметно сократилось. Многие производители объявили о завершении сезона реализации имеющихся запасов. Часть фермерских хозяйств предлагает лишь остаточные партии или совсем воздерживается от продаж, надеясь продать овощи по более высоким ценам ближе к весне.

Какие цены на морковь

Теперь цены на морковь колеблются в пределах 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей. Это на 10% дороже по сравнению с прошлой неделей.

На сегодняшний день цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года.

Самые известные производители овощей

"ВПК-Агро" – ведущая компания на украинском рынке овощной продукции, специализирующаяся на выращивании и длительном хранении овощей. Компания занимает лидерские позиции в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления ее деятельности включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие отрасли. Продукция компании успешно представлена как на отечественном, так и международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" является одним из крупных производителей овощей. Кроме овощных культур компания специализируется на выращивании зерновых, бобовых, бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов. Также предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.

Напомним, что помидоры в Украине резко подорожали в конце 2024 года.