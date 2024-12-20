Капуста становится самым дорогим овощем борщового набора: какие цены

На украинском рынке в настоящее время наблюдается ограниченное количество белокочанной капусты высокого качества.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на капусту в Украине

Если еще на прошлой неделе фермеры в Украине предлагали качественную белокочанную капусту по цене от 22 грн/кг ($0,52/кг), то на сегодняшний день эта продукция продается по 25–35 грн/кг ($0,60-0,84/кг) .

Стоимость продукции уже в среднем на 16% дороже по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Отмечается, что сегодня цена на белокочанную капусту в Украине в среднем в три раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Что влияет на цены

Предложение белокочанной капусты на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства не спешат с продажами и ожидают дальнейшего роста цен в ближайшие недели.

В то же время оптовые компании проявляют большой интерес к закупке капусты и готовы повышать закупочные цены.

Большинство участников рынка прогнозируют дальнейший рост цен, аргументируя это снижением производства белокочанной капусты в стране и заметным сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения.

Самые известные производители капусты

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме овощных культур, компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.

Напомним, что в начале декабря цены на тепличные помидоры в Украине значительно выросли из-за сезонного сокращения предложения местной продукции.

В свою очередь отпускные цены в Украине на огурцы снова начали снижаться. Продавцы вынужденно идут на такой шаг, потому что спрос на этот овощ очень низок, что нетипично для середины декабря.

Добавим, в начале декабря снизились цены на лук. Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.