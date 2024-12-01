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Категория
Агро
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Помидоры подорожали до рекордного уровня за 7 лет

Помидоры подорожали до рекордного уровня за 7 лет
Иллюстрация: freepik

На этой неделе цены на тепличные помидоры в Украине значительно выросли из-за сезонного сокращения предложения местной продукции. Большинство тепличных комбинатов завершили текущее обращение выращивания томатов, что привело к уменьшению объемов на рынке.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на конец недели тепличные помидоры продаются по цене 80–90 грн/кг ($1,92–2,16/кг), что на 13% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такой уровень цен является рекордным для внутреннего рынка Украины за последние семь лет.

Фото 2 — Помидоры подорожали до рекордного уровня за 7 лет

По словам производителей, объемы сбора тепличных томатов сейчас минимальны, что позволяет продавцам диктовать более высокие цены. По сравнению с ноябрем 2023 года нынешние цены на помидоры в среднем на 49% выше.

Эксперты предполагают, что в ближайшие недели основное предложение тепличных овощей в Украине будет импортным. Ожидается увеличение поставок томатов из Турции, поскольку сезон выращивания в отечественных тепличных комбинатах подходит к концу.

Так уж случилось с огурцами. Цены на них в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей закончился, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.

Добавим, что крупными производителями томатов в Украине:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Татьяна Гойденко