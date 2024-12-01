Помидоры подорожали до рекордного уровня за 7 лет

На этой неделе цены на тепличные помидоры в Украине значительно выросли из-за сезонного сокращения предложения местной продукции. Большинство тепличных комбинатов завершили текущее обращение выращивания томатов, что привело к уменьшению объемов на рынке.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на конец недели тепличные помидоры продаются по цене 80–90 грн/кг ($1,92–2,16/кг), что на 13% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такой уровень цен является рекордным для внутреннего рынка Украины за последние семь лет.

По словам производителей, объемы сбора тепличных томатов сейчас минимальны, что позволяет продавцам диктовать более высокие цены. По сравнению с ноябрем 2023 года нынешние цены на помидоры в среднем на 49% выше.

Эксперты предполагают, что в ближайшие недели основное предложение тепличных овощей в Украине будет импортным. Ожидается увеличение поставок томатов из Турции, поскольку сезон выращивания в отечественных тепличных комбинатах подходит к концу.

Так уж случилось с огурцами. Цены на них в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей закончился, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.

Добавим, что крупными производителями томатов в Украине: