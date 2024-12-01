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Помідори подорожчали до рекордного рівня за 7 років
Цього тижня ціни на тепличні помідори в Україні значно зросли через сезонне скорочення пропозиції місцевої продукції. Більшість тепличних комбінатів завершили поточний обіг вирощування томатів, що призвело до зменшення обсягів на ринку.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Станом на кінець тижня тепличні помідори продаються за ціною 80–90 грн/кг ($1,92–2,16/кг), що на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Такий рівень цін є рекордним для внутрішнього ринку України за останні сім років.
За словами виробників, обсяги збору тепличних томатів зараз мінімальні, що дозволяє продавцям диктувати вищі ціни. У порівнянні з листопадом 2023 року, теперішні ціни на помідори в середньому на 49% вищі.
Експерти припускають, що у найближчі тижні основна пропозиція тепличних овочів в Україні буде імпортною. Очікується збільшення поставок томатів із Туреччини, оскільки сезон вирощування у вітчизняних тепличних комбінатах добігає кінця.
Так вже сталося з огірками. Ціни на них в Україні вперше за півтора місяця відчутно знизилися. Сезон місцевих овочів закінчився, але на ринок масово хлинули турецька продукція.
Додамо, що великими виробниками томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.