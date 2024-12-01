Помідори подорожчали до рекордного рівня за 7 років

Цього тижня ціни на тепличні помідори в Україні значно зросли через сезонне скорочення пропозиції місцевої продукції. Більшість тепличних комбінатів завершили поточний обіг вирощування томатів, що призвело до зменшення обсягів на ринку.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на кінець тижня тепличні помідори продаються за ціною 80–90 грн/кг ($1,92–2,16/кг), що на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Такий рівень цін є рекордним для внутрішнього ринку України за останні сім років.

За словами виробників, обсяги збору тепличних томатів зараз мінімальні, що дозволяє продавцям диктувати вищі ціни. У порівнянні з листопадом 2023 року, теперішні ціни на помідори в середньому на 49% вищі.

Експерти припускають, що у найближчі тижні основна пропозиція тепличних овочів в Україні буде імпортною. Очікується збільшення поставок томатів із Туреччини, оскільки сезон вирощування у вітчизняних тепличних комбінатах добігає кінця.

Так вже сталося з огірками. Ціни на них в Україні вперше за півтора місяця відчутно знизилися. Сезон місцевих овочів закінчився, але на ринок масово хлинули турецька продукція.

Додамо, що великими виробниками томатів в Україні є: