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Ціни на огірки в Україні почали знижуватися: скільки коштує кілограм
Ціни на огірки в Україні вперше за півтора місяця відчутно знизилися. Сезон місцевих овочів закінчився, але на ринок масово хлинули турецька продукція.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що наразі діапазон оптових цін на тепличні огірки в Україні варіюється в межах 70-100 грн/кг, тоді як тижнем раніше вдавалося вести продаж за вищими цінами, 100-125 грн / кг.
"При цьому більшість продавців тепличних овочів не виключають, що найближчими тижнями ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку", - підкреслюють аналітики.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Вони зауважують, що на сьогодні імпортні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж у середині листопада минулого року.
Ціни на огірки в супермаркетах України
В останній місяць осені ціни на овочі зовсім не тішать українців, а приготування салату неабияк вдарить по гаманцю.
Як свідчать дані порталу Мінфін, у супермаркетах огірки підвищилися в ціні майже на 5 гривень, до 106,60 грн/кг. Цінник на гладкі огірки злетів із 100,54 грн/кг до 157,70 грн/кг, довгоплідні – з 77,58 грн/кг до 129,00 грн/кг, колючі із 106,38 грн/кг до 164,90 грн/кг. Короткоплідні подорожчали з 91,53 грн/кг до 134,90 грн/кг.
Суттєво також подорожчали у супермаркетах помідори. Середня ціна на червоні помідори зросла з 90,63 грн/кг до 102,20 грн/кг. Рожеві подорожчали з 96,00 грн/кг до 107,20 грн/кг. Помідори-чері продаються по 89,89 грн/кг замість 78,08 грн/кг.
Туреччина - основний імпортер томатів та огірків в Україну
Як зауважує Євген Кузін, аналітик плодоовочевого ринку в проєкті EastFruit, сьогодні 60% імпортних тепличних овочів в Україні становлять помідори (близько 100 тис. т щорічно), 20% – огірки, 10% – перець, 10% – решта менш важливих для ринку овочів.
Основним постачальником тепличної продукції в Україну залишається Туреччина – це 85% всього імпорту помідорів та огірків, 90% – кабачків і 2/3 імпорту – перців. На другому місці – Польща: до 10% імпорту помідорів і третина імпорту салатів. Далі йдуть інші країни ЄС плюс Грузія і Узбекистан, які є основними постачальниками тепличної зелені в Україну, закриваючи десь 80% цього імпорту.
Хто в списку найбільших гравців на ринку огірків
Одними з найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, є комбінат "Тепличний" і Уманський тепличний комбінат (УТК).
Перший був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Як зазначається на сайті підприємства, на сьогодні комбінат нараховує 48 гектарів теплиць з сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Він спеціалізується на вирощуванні огірків і томатів, які постачаються на внутрішній ринок і експортуються до країн-партнерів.
УТК було засновано у 1974 році. На сайті комбінату вказано, що стрімке розширення виробничих площ почалося у 2002 році. Станом на сьогодні вона складає понад 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства - Христинівці і Тальному на Черкащині.