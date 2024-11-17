Ціни на огірки в Україні почали знижуватися: скільки коштує кілограм

Ціни на огірки в Україні вперше за півтора місяця відчутно знизилися. Сезон місцевих овочів закінчився, але на ринок масово хлинули турецька продукція.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що наразі діапазон оптових цін на тепличні огірки в Україні варіюється в межах 70-100 грн/кг, тоді як тижнем раніше вдавалося вести продаж за вищими цінами, 100-125 грн / кг.

"При цьому більшість продавців тепличних овочів не виключають, що найближчими тижнями ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що на сьогодні імпортні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж у середині листопада минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В останній місяць осені ціни на овочі зовсім не тішать українців, а приготування салату неабияк вдарить по гаманцю.

Як свідчать дані порталу Мінфін, у супермаркетах огірки підвищилися в ціні майже на 5 гривень, до 106,60 грн/кг. Цінник на гладкі огірки злетів із 100,54 грн/кг до 157,70 грн/кг, довгоплідні – з 77,58 грн/кг до 129,00 грн/кг, колючі із 106,38 грн/кг до 164,90 грн/кг. Короткоплідні подорожчали з 91,53 грн/кг до 134,90 грн/кг.

Суттєво також подорожчали у супермаркетах помідори. Середня ціна на червоні помідори зросла з 90,63 грн/кг до 102,20 грн/кг. Рожеві подорожчали з 96,00 грн/кг до 107,20 грн/кг. Помідори-чері продаються по 89,89 грн/кг замість 78,08 грн/кг.

Туреччина - основний імпортер томатів та огірків в Україну

Як зауважує Євген Кузін, аналітик плодоовочевого ринку в проєкті EastFruit, сьогодні 60% імпортних тепличних овочів в Україні становлять помідори (близько 100 тис. т щорічно), 20% – огірки, 10% – перець, 10% – решта менш важливих для ринку овочів.

Основним постачальником тепличної продукції в Україну залишається Туреччина – це 85% всього імпорту помідорів та огірків, 90% – кабачків і 2/3 імпорту – перців. На другому місці – Польща: до 10% імпорту помідорів і третина імпорту салатів. Далі йдуть інші країни ЄС плюс Грузія і Узбекистан, які є основними постачальниками тепличної зелені в Україну, закриваючи десь 80% цього імпорту.

Хто в списку найбільших гравців на ринку огірків

Одними з найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, є комбінат "Тепличний" і Уманський тепличний комбінат (УТК).

Перший був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Як зазначається на сайті підприємства, на сьогодні комбінат нараховує 48 гектарів теплиць з сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Він спеціалізується на вирощуванні огірків і томатів, які постачаються на внутрішній ринок і експортуються до країн-партнерів.

УТК було засновано у 1974 році. На сайті комбінату вказано, що стрімке розширення виробничих площ почалося у 2002 році. Станом на сьогодні вона складає понад 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства - Христинівці і Тальному на Черкащині.