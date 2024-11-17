Цены на огурцы в Украине начали снижаться: сколько стоит килограмм

Цены на огурцы в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей закончился, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.

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Об этомсообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что диапазон оптовых цен на тепличные огурцы в Украине варьируется в пределах 70-100 грн/кг, тогда как неделей ранее удавалось вести продажу по более высоким ценам, 100-125 грн/кг.

"При этом большинство продавцов тепличных овощей не исключают, что в ближайшие недели цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке", — подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что на сегодняшний день импортные огурцы в Украину поступают в продажу в среднем на 24% дороже, чем в середине ноября прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В последний месяц осени цены на овощи совсем не радуют украинцев, а приготовление салата изрядно ударит по кошельку.

Как свидетельствуют данные портала Минфин, в супермаркетах огурцы повысились в цене почти на 5 гривен до 106,60 грн/кг. Ценник на гладкие огурцы взлетел со 100,54 грн/кг до 157,70 грн/кг, длинноплодные – с 77,58 грн/кг до 129,00 грн/кг, колючие со 106,38 грн/кг до 164,90 грн /кг. Краткоплодные подорожали с 91,53 грн/кг до 134,90 грн/кг.

Существенно также подорожали в супермаркетах помидоры. Средняя цена красных помидоров выросла с 90,63 грн/кг до 102,20 грн/кг. Розовые подорожали с 96,00 грн/кг до 107,20 грн/кг. Помидоры-чери продаются по 89,89 грн/кг вместо 78,08 грн/кг.

Турция – основной импортер томатов и огурцов в Украину

Как замечает Евгений Кузин, аналитик плодоовощного рынка в проекте EastFruit, сегодня 60% импортных тепличных овощей в Украине составляют помидоры (около 100 тыс. т ежегодно), 20% — огурцы, 10% — перец, 10% — остальные.

Основным поставщиком тепличной продукции в Украину остается Турция – это 85% всего импорта помидоров и огурцов, 90% – кабачков и 2/3 импорта – перцев. На втором месте – Польша: до 10% импорта помидоров и треть импорта салатов. Далее следуют другие страны ЕС плюс Грузия и Узбекистан, являющиеся основными поставщиками тепличной зелени в Украину, закрывая где-то 80% этого импорта.

Кто в списке крупнейших игроков на рынке огурцов

Одними из крупнейших производителей тепличных овощей, в частности огурцов, являются комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Первый был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Как отмечается на сайте предприятия, на сегодняшний день комбинат насчитывает 48 гектаров теплиц с современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Он специализируется на выращивании огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

УТК был основан в 1974 году. На сайте комбината отмечено, что стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. На сегодня она составляет более 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия – Христиновке и Тальном в Черкасской области.