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Цены на огурцы в Украине начали снижаться: сколько стоит килограмм
Цены на огурцы в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей закончился, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.
Об этомсообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что диапазон оптовых цен на тепличные огурцы в Украине варьируется в пределах 70-100 грн/кг, тогда как неделей ранее удавалось вести продажу по более высоким ценам, 100-125 грн/кг.
"При этом большинство продавцов тепличных овощей не исключают, что в ближайшие недели цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке", — подчеркивают аналитики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Они отмечают, что на сегодняшний день импортные огурцы в Украину поступают в продажу в среднем на 24% дороже, чем в середине ноября прошлого года.
Цены на огурцы в супермаркетах Украины
В последний месяц осени цены на овощи совсем не радуют украинцев, а приготовление салата изрядно ударит по кошельку.
Как свидетельствуют данные портала Минфин, в супермаркетах огурцы повысились в цене почти на 5 гривен до 106,60 грн/кг. Ценник на гладкие огурцы взлетел со 100,54 грн/кг до 157,70 грн/кг, длинноплодные – с 77,58 грн/кг до 129,00 грн/кг, колючие со 106,38 грн/кг до 164,90 грн /кг. Краткоплодные подорожали с 91,53 грн/кг до 134,90 грн/кг.
Существенно также подорожали в супермаркетах помидоры. Средняя цена красных помидоров выросла с 90,63 грн/кг до 102,20 грн/кг. Розовые подорожали с 96,00 грн/кг до 107,20 грн/кг. Помидоры-чери продаются по 89,89 грн/кг вместо 78,08 грн/кг.
Турция – основной импортер томатов и огурцов в Украину
Как замечает Евгений Кузин, аналитик плодоовощного рынка в проекте EastFruit, сегодня 60% импортных тепличных овощей в Украине составляют помидоры (около 100 тыс. т ежегодно), 20% — огурцы, 10% — перец, 10% — остальные.
Основным поставщиком тепличной продукции в Украину остается Турция – это 85% всего импорта помидоров и огурцов, 90% – кабачков и 2/3 импорта – перцев. На втором месте – Польша: до 10% импорта помидоров и треть импорта салатов. Далее следуют другие страны ЕС плюс Грузия и Узбекистан, являющиеся основными поставщиками тепличной зелени в Украину, закрывая где-то 80% этого импорта.
Кто в списке крупнейших игроков на рынке огурцов
Одними из крупнейших производителей тепличных овощей, в частности огурцов, являются комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).
Первый был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Как отмечается на сайте предприятия, на сегодняшний день комбинат насчитывает 48 гектаров теплиц с современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Он специализируется на выращивании огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
УТК был основан в 1974 году. На сайте комбината отмечено, что стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. На сегодня она составляет более 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия – Христиновке и Тальном в Черкасской области.