Свинина в супермаркетах подорожала: какие цены

В октябре цены на свинину на полках супермаркетов продолжили рост. Существеннее всего подорожали вырезка, корейка, стейк и ошейок.

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Об этом свидетельствуют результаты мониторинга цен в национальных торговых сетях аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Отмечается, что по итогам октября средняя розничная цена на килограмм охлажденной свинины составила 207,9 грн/кг. Это на 2,2% или 4,4 грн/кг выше, чем месяцем ранее.

"В октябре средняя цена на охлажденные свиные полуфабрикаты досталась самой высокой отметке в прошлом году, которую фиксировали в сентябре 2023-го", — сообщают аналитики профильного объединения.

Они отмечают, что в 2023 году основным двигателем для удорожания свинины в рознице было повышение цен на закупку свинины живой массой. Но в этом году ситуация иная: средняя цена на рынке живца в октябре была на 31% ниже показателя прошлого сентября.

"Это связано с изменениями на других этапах цепи ценообразования. В частности, уровень цен на охлажденные свиные полутуши выше прошлогодних соответствующих цен закупки. Это частично связано с потребностью боен компенсировать снижение цен на сопутствующие продукты убоя свиней (шкуры, жир, субпродукты), предложение которых в этом году выше, а спрос, напротив, существенно слабее", — объясняют эксперты.

По данным АСУ, основной ценовой удар в удорожании при этом на себя берут премиальные части — вырезка, корейка, стейк, ошейок.

Аналитики сообщают, что расхождения между ценами на куриное филе и свинину, напротив, уменьшились, а непремиальные части (лопатка, бедро, грудинка и т.д.) стали даже доступнее.

Цены на свинину

Отметим, как свидетельствуют данные портала Минфин по сравнению с прошлым месяцем стоимость свинины заметно изменилась:

В частности, грудинка свинины подорожала со 167,72 грн/кг до 179,29 грн/кг.

свинины подорожала со 167,72 грн/кг до 179,29 грн/кг. Лопатка выросла в цене с 172,27 грн/кг до 177,40 грн/кг

выросла в цене с 172,27 грн/кг до 177,40 грн/кг Ошеек , напротив, подешевел с 278,75 грн/кг до 286,05 грн/кг

, напротив, подешевел с 278,75 грн/кг до 286,05 грн/кг Свинина подчеревок подорожала со 167,51 грн/кг до 179,00 грн/кг

подорожала со 167,51 грн/кг до 179,00 грн/кг Ребра поднялись в цене со 172,35 грн/кг до 176,30 грн/кг

поднялись в цене со 172,35 грн/кг до 176,30 грн/кг Шашлык немного стал дешевле – с 239,58 грн/кг до 238,03 грн/кг.

Напомним, в течение сентября курятина и говядина подорожали на 2% и 3,3%. Цены на свинину продемонстрировали прирост на 1,9%.