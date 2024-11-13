Свинина у супермаркетах подорожчала: які ціни

У жовтні ціни на свинину на полицях супермаркетів продовжили зростання. Найістотніше здорожчали вирізка, корейка, стейк та ошийок.

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Про це свідчать результати моніторингу цін у національних торгових мереж аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Зазначається, що за підсумками жовтня середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини склала 207,9 грн/кг. Це на 2,2% чи 4,4 грн/кг вище ніж місяцем раніше.

"У жовтні середня ціна на охолоджені свинячі напівфабрикати дісталася найвищої позначки минулого року, яку фіксували у вересні 2023-го", - повідомляють аналітики профільного об’єднання.

Вони зауважують, що у 2023 році основним рушієм для здороження свинини у роздрібі було підвищення цін закупівлі свинини живою масою. Але цьогоріч ситуація інакша: середня ціна на ринку живця у жовтні була на 31% нижчою за показник минулорічного вересня.

"Це пов’язано зі змінами на інших етапах ланцюга ціноутворення. Зокрема, рівень цін на охолоджені свинячі напівтуші вищий за торішні за відповідних цін закупівлі. Це частково пов’язано з потребою боєнь компенсувати зниження цін на супутні продукти забою свиней (шкури, жир, субпродукти), пропозиція яких цього року вища, а попит, навпаки, істотно слабший", - пояснюють експерти.

За даними АСУ, основний „ціновий удар" у здороженні при цьому на себе беруть преміальні частини — вирізка, корейка, стейк, ошийок.

Аналітики повідомляють, що розбіжність між цінами на куряче філе та свинину, навпаки, зменшилася, а непреміальні частини (лопатка, стегно, грудинка тощо) стали навіть доступнішими.

Ціни на свинину

Зазначимо, як свідчать дані порталу Мінфін, порівняно з минулим місяцем, вартість свинини помітно змінилася:

Зокрема, грудинка свинини подорожчала з 167,72 грн/кг до 179,29 грн/кг

свинини подорожчала з 167,72 грн/кг до 179,29 грн/кг Лопатка зросла в ціні із 172,27 грн/кг до 177,40 грн/кг

зросла в ціні із 172,27 грн/кг до 177,40 грн/кг Ошийок , навпаки, подешевшав з 278,75 грн/кг до 286,05 грн/кг

, навпаки, подешевшав з 278,75 грн/кг до 286,05 грн/кг Свинина підчеревок подорожчала з 167,51 грн/кг до 179,00 грн/кг

подорожчала з 167,51 грн/кг до 179,00 грн/кг Ребра піднялися в ціні із 172,35 грн/кг до 176,30 грн/кг

піднялися в ціні із 172,35 грн/кг до 176,30 грн/кг Шашлик трохи став дешевшим – з 239,58 грн/кг до 238,03 грн/кг.

Нагадаємо, упродовж вересня курятина та яловичина подорожчали на 2% та 3,3%. Ціни на свинину продемонструвала приріст на 1,9%.