Ціни на хліб зростуть найближчим часом: як зміниться вартість

У листопаді ціни на хліб у роздробі мають зрости ще на 10−15%. Якщо не підвищувати вартість, хлібозаводи можуть зменшувати обсяги відвантажень продукції до магазинів.

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Такий прогноз озвучив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії "Київхліб" Юрій Дученко, пише "Мінфін".

Він нагадав, що у жовтні хліб у магазинах вже подорожчав на 5−10%. Але собівартість продукції збільшилася суттєвіше, тому зараз ціни в супермаркетах лише "наздоганяють" реальне зростання витрат виробників, адже практично всі складові собівартості хліба продовжують дорожчати.

Як розповів Дудченко, з листопада до кінця року очікується подорожчання борошна ще на 11%. Зараз хлібопекарі купують його по 15,5−16 тисяч гривні на тонну з ПДВ. Крім того, дорожчає логістика, газ та електроенергія.

Дудченко зауважив, що борошно в Україні дорожчає ще з весни, і попри те, що зібрано новий урожай пшениці, ситуація лише загострилася.

"Торішніх запасів продовольчої пшениці вже немає, у структурі нового врожаю на неї припадає 27%, а от у структурі експорту вона займає 70%. Тобто продовольчу пшеницю активно вивозять за кордон. Через це ціни на неї зростають, а виробники продають таке зерно на внутрішній ринок малими партіями або взагалі притримують в очікуванні ще вищого цінника. Тому чи не щодня ми отримуємо нові ціни на зерно та борошно", — підкреслив Дученко.

Він додав, що якщо не підвищити ціни на хліб, то виробникам вже за два тижні не буде за що закуповувати сировину, тому можливе скорочення виробництва.

Дудченко зауважив, що споживання хліба в Україні знижується і за останній рік впало приблизно на 5%.

"Особливо відчутно знижується попит одразу після підвищення цін. Потім люди звикають, і споживання трохи вирівнюється, але за підсумками року падіння все одно буде", — заявив Дученко.

Він прогнозує, що листопадове подорожчання хліба стане останнім цього року — у грудні цінники не коригуватимуть.

Зауважимо, за даними порталу "Мінфін", стандартний пшеничний хліб у нарізці (650 г) зараз коштує в середньому 35,35 грн, а "Цар Хліб" (600 г) – 36,69 грн. Для порівняння, у вересні ціни були на рівні 34,60 грн та 33,81 грн відповідно.

В Україні низькі запаси пшениці: вистачить до березня-квітня

Зауважимо, станом на початок вересня запаси пшениці в Україні становили 18,7 млн тонн, що значно менше середньорічних показників попередніх сезонів, коли цей показник перевищував 20 млн тонн.

За прогнозами експертів, якщо експорт триватиме на рівні 2 млн тонн на місяць, то пшениці може вистачити до березня-квітня наступного року.

За оперативними даними Державної митної служби, станом на 30 жовтня з початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 14,140 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 7,678 млн т пшениці (торік - 4,477 млн т).

Нагадаємо, в Україні вже намолочено 63,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур. Пшениці аграрії зібрали 22,3 млн тонн.