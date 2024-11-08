Річна інфляція в Україні у жовтні прискорилася до 9,7%

Інфляція в Україні у жовтні 2024 року становила 9,7% у річному обчисленні. Вона пришвидшилася порівняно з вересневим показником, який був на рівні 8,6%, свідчать дані Державної служби статистики.

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У порівнянні з вереснем 2024 року інфляція на споживчому ринку у жовтні 2024 року становила 1,8%, з початку року – 8,4%.

Базова ж інфляція в жовтні 2024 року порівняно з вереснем 2024 року становила 1,3%, з початку року – 8,0%.

Як змінювались ціни

Згідно з даними Держстату, на споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

Найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця.

На 6,9–1,3% зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%.

Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Нагадаємо, у вересні найбільше зростання цін спостерігалось на яйця – так, в перший місяць осені цей продукт подорожчав на 12,1%. В середньому у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

В Інфляційному звіті за жовтень 2024 року від Національного банку України йдеться, що до кінця 2024 року інфляція пришвидшиться до 9,7%, але в наступному році вона знизиться до 6,9%, а у 2026 році – повернеться до цілі НБУ 5%.