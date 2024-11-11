Цены на хлеб вырастут в ближайшее время: как изменится стоимость

В ноябре цены на хлеб в рознице должны вырасти еще на 10-15%. Если не повышать стоимость, хлебозаводы могут уменьшать объемы отгрузок продукции в магазины.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Такой прогноз озвучил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киевхлеб" Юрий Дученко, пишет "Минфин".

Он напомнил, что в октябре хлеб в магазинах подорожал уже на 5-10%. Но себестоимость продукции увеличилась более существенно, поэтому сейчас цены в супермаркетах лишь "догоняют" реальный рост затрат производителей, ведь практически все составляющие себестоимости хлеба продолжают дорожать.

Как рассказал Дудченко, с ноября до конца года ожидается подорожание муки еще на 11%.

Дудченко отметил, что мука в Украине дорожает еще с весны, и, несмотря на то, что собран новый урожай пшеницы, ситуация только обострилась.

"Прошлогодних запасов продовольственной пшеницы уже нет, в структуре нового урожая на ее продажу приходится 27%, а вот в структуре экспорта она занимает 70%. То есть продовольственную пшеницу активно вывозят за границу. Из-за этого цены на нее растут, а производители продают такое зерно на внутренний рынок малыми партиями или вообще придерживают в ожидании еще более высокого ценника. Поэтому ежедневно мы получаем новые цены на зерно и муку", — подчеркнул Дученко.

Он добавил, что если не повысить цены на хлеб, то производителям уже через две недели не за что будет закупать сырье, поэтому возможно сокращение производства.

Дудченко отметил, что потребление хлеба в Украине снижается и за последний год упало примерно на 5%.

"Особенно ощутимо снижается спрос сразу после повышения цен. Затем люди привыкают, и потребление немного выравнивается, но по итогам года падение все равно будет", — заявил Дученко.

Он прогнозирует, что ноябрьское подорожание хлеба станет последним в этом году — в декабре ценники не будут корректироваться.

Заметим, по данным портала Минфин, стандартный пшеничный хлеб в нарезке (650 г) сейчас стоит в среднем 35,35 грн, а "Царь Хлеб" (600 г) — 36,69 грн. Для сравнения, в сентябре цены были на уровне 34,60 и 33,81 грн соответственно.

В Украине низкие запасы пшеницы: хватит до марта-апреля

Отметим, по состоянию на начало сентября запасы пшеницы в Украине составили 18,7 млн. тонн, что значительно меньше среднегодовых показателей предыдущих сезонов, когда этот показатель превышал 20 млн. тонн.

По прогнозам экспертов, если экспорт будет продолжаться на уровне 2 млн. тонн в месяц, то пшеницы может хватить до марта-апреля следующего года.

По оперативными данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 30 октября с начала 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 14,140 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 7,678 млн т пшеницы (в прошлом году – 4,477 млн т).

Напомним, в Украине уже намолочено 63,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур. Пшеницы аграрии собрали 22,3 млн. тонн.