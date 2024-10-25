Жатва-2024: аграрии заканчивают сбор гречки, подсолнечника и сои

По состоянию на 25 октября в Украине намолочено почти 63,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 18,1 млн га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в общей сложности собрано 45,1 млн тонн зерновых и 18,6 млн тонн масличных.

В частности, из них:

пшеницы – обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменя – обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,5 млн тонн;

гороха – обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 465,3 тыс. тонн;

кукурузы – обмолочено 2,7 млн га (или 67%), намолочено 15,4 млн тонн;

проса – обмолочено 85,1 тыс. га (или 92%), намолочено 159,5 тыс. тонн;

гречихи – обмолочено 87,5 тыс. га (или 98 %), намолочено 126,9 тыс. тонн;

подсолнечника – обмолочено 4,6 млн га (или 94%), намолочено 9,5 млн тонн семян;

сои – обмолочено 2,5 млн га (или 93%), намолочено 5,6 млн тонн семян;

рапса – обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

Также сообщается, что аграрии 15 областей проводят сбор сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана на площади 170,6 тыс. га (или 66%), собрано 8,3 млн тонн корнеплодов.

Какие области в лидерах

В Минагро сообщают, что по валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области — 4,4 млн тонн, Полтавщины — 4 млн тонн и Винницкой — 3,3 млн тонн.

По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 68,3 ц/га, Буковины – 64,9 ц/га и Черниговщины – 63,5 ц/га.

Урожай гороха в Украине оказался лучшим за последние три года

В 2024 году Украина собрала самый лучший урожай гороха за последние три года. Это произошло в основном благодаря увеличению посевных площадей.

В этом году урожай гороха был собран на площади в 212 тыс. га, что на 40% больше, чем в 2023 году. Впрочем, средняя урожайность оказалась меньше, чем в прошлые сезоны – 2,19 тонн/га в 2024 году против 2,46 тонн/га раньше.

Областями-лидерами по сбору урожая гороха стали:

Одесская (собрано 147 тыс. тонн при урожайности 2,45 тонн/га);

Николаевская (76 тыс. тонн при урожайности 2,18);

Кировоградская (37 тыс. тонн при урожайности 2,01);

Харьковская (29 тыс. тонн при урожайности 1,48).

Как отметили фермеры, урожайность сильно зависит от дождей в конце апреля и мае. Также они отметили, что горох в севообороте оставляет после себя азот и дает значительную прибавку в урожайности на последующие культуры.