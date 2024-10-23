В Украине собирают первый урожай хлопчатника, который нужен для производства пороха (ФОТО)

В Украине завершают сбор первого урожая хлопчатника, который высадили в Одессе весной этого года в 8 фермерских хозяйствах и одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений на участке площадью от 0,2 до 0,5 га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что аграрии получили 110 кг семян хлопчатника, которые посеяли на площади более 5 га. Всего в Украину завезли пять сортов хлопчатника: два – из США, два – из Германии и один – из Турции.

"Хлопок — это культура, которую используют для производства пороха. В военное время такое сырье для Украины очень важно. Кроме этого, из хлопка также можно производить ткань и масло. В следующем году ожидаем увеличения посева до 30 тысяч га", — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

По его словам, для фермеров, которые приступят к этому делу, Минагрополитики планирует запустить соответствующие программы по финансированию.

Почему это важно

Хлопчатник имеет особую ценность в условиях войны. Он – главный компонент для производства нитроцеллюлозы, используемый в военной промышленности для изготовления пороха. Потребность для Украины в нитроцеллюлозе оценивается в 10 тысяч тонн. Для этого необходимо засеять 30 тысяч гектаров или вдвое меньшую площадь, если выращивать хлопчатник на орошаемых землях, отмечал департамент аграрной политики Одесской ОВА.

О том, что Украина нуждается в стратегической выращивании хлопчатника заявлял и первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий. Чиновник призвал принять закон, который позволил бы завозить в Украину семена хлопчатника для развития отрасли.

Одним из ключевых предложений Высоцкого было создание хлопкового кластера в Одесской области. В свою очередь, глава Одесской ОВА Олег Кипер анонсировал начало выращивания хлопчатника уже в этом году.

"Если изменения в законодательство будут приняты оперативно, то посевная кампания может начаться уже в конце апреля, и в этом году у нас будет первый урожай одесского хлопчатника", — написал Кипер.

23 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №10427-1 – о внесении изменений в некоторые законы Украины о распространении сортов хлопчатника в Украине. "За" соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.

Документ предусматривает упрощение процедур ввоза и обращения на территории Украины сортов хлопчатника, прежде всего на период военного положения и в течение 36 месяцев с даты его прекращения или отмены.