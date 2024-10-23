В Україні збирають перший врожай бавовника, який потрібен для виробництва пороху (ФОТО)

В Україні завершують збір першого врожаю бавовника, який висадили в Одесі навесні цього року у 8 фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин на ділянці площею від 0,2 до 0,5 га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га. Всього до України завезли п'ять сортів бавовнику: два — з США, два — з Німеччини та один — з Туреччини.

"Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива. Крім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію. Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га", - підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування.

Чому це важливо

Бавовник має особливу цінність в умовах війни, адже бавовна – головний компонент для виробництва нітроцелюлози, яка використовується у воєнній промисловості для виготовлення пороху. Потреба для України у нітроцелюлозі оцінюється у 10 тисяч тонн. Для цього необхідно засіяти 30 тисяч гектарів або вдвічі меншу площу, якщо бавовну вирощувати на зрошуваних землях, зазначав департамент аграрної політики Одеської ОВА.

Про те, що Україна має стратегічну потребу у вирощуванні бавовни заявляв і перший заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький. Чиновник закликав ухвалити закон, який би дозволив завозити в Україну насіння бавовника для розвитку галузі.

Однією із ключових пропозицій Висоцького було створення бавовняного кластеру в Одеській області. У свою чергу, голова Одеської ОВА Олег Кіпер анонсував початок вирощування бавовни уже цього року.

“Якщо зміни у законодавство будуть прийняті оперативно, то посівна кампанія може розпочатися вже в кінці квітня, і в цьому році ми матимемо перший урожай одеської бавовни”, – написав Кіпер.

23 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10427-1 – про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні. “За” відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.

Документ передбачає спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику, передусім на період воєнного стану та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування.