В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну - Мінагрополітики

Перший заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький заявив, що Україна має стратегічну потребу у вирощуванні бавовни, яка повинна стати важливою сировиною для імпортозаміщення та забезпечення внутрішніх потреб країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство аграрної політики та продовольства України.

На семінарі "Вирощування нішевих культур" однією із ключових пропозицій Висоцького була теза створити бавовняний кластер в Одеській області. Також було висвітлено питання законодавчого забезпечення для спрощення ввезення та обігу сортів бавовника в Україні, зокрема на період воєнного стану.

"В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб… Тому важливо прийняти відповідний закон, який би дозволив завозити в Україну насіння бавовника для розвитку галузі", - написав він.

Згідно повідомленням, учасники семінару мали можливість ознайомитися з міжнародним досвідом вирощування бавовнику, зокрема практикою Туреччини та США.

Вирощування бавовнику: буде чи ні

Варто додати, що ініціатива щодо бавовнику вже отримала законодавчу підтримку, адже Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону №10427-1, який передбачає спрощення процедур ввезення і обігу бавовника на території України.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться що сировина бавовника для текстильного виробництва та медичної сфери в Україні лише імпортується. Проте, сучасні кліматичні умови що склалися в Україні, дозволяють використовувати бавовник як альтернативну сільськогосподарську культуру.

Водночас відсутність підтримки на державному рівні, недостатність впровадження технологій та відсутність належного рівня сортів бавовника зумовлює низку проблем пов'язаних із виробництвом текстильної продукції а також продукції для підприємств критичної інфраструктури.

Законопроектом пропонується створити сприятливі умови для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні а також для підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім - на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування.

Додамо, що глобальне сповільнення економіки, інфляція та загострення збройних конфліктів у світі нанесли свій відбиток на всі сектори легкої промисловості. Для українських текстильних підприємств всесвітня криза означатиме як нові виклики. Криза в Європі може мати сприятливий вплив на український текстильний ринок, адже ми можемо активніше пропонувати свою продукцію та послуги. Водночас, збереження макротрендів на натуральність і автентичність створює хороші перспективи для просування українських продуктів на міжнародному ринку.