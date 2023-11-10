Made in Ukraine: На Закарпатті накрили фабрику, де шили форму для збірної РФ з гірськолижного спорту (ФОТО, ВІДЕО)

У Закарпатській області викрили промислове виробництво на експорт спортивного одягу з російською символікою під маркуванням відомого італійського бренду, який призначався для національної збірної Росії з гірськолижного спорту.

Спецоперацію з припинення роботи швейного підприємства реалізовували слідчі Головного слідчого управління та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі Службою безпеки України та Державною прикордонною службою за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Поліцейські встановили, що керівник та працівники української компанії з виготовлення верхнього одягу, розуміли, хто є кінцевим споживачем виготовленої ними продукції, однак попри це протягом 2023 року виготовляли зимові лижні куртки та інший одяг з державним гербом та емблемами РФ. Більш того, про те, що одяг вироблений в Україні, було зазначено навіть на бірках одягу.

За даними слідства, підпільна майстерня виготовила та поставила до Росії понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Однак під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому російську символіку марлевим скотчем.

Аби приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції до РФ.

Для забезпечення виробничого процесу у швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського замовлення займалось не більше п'яти швей, яких відібрали серед "довірених" осіб. Також швачки додатково проходили "інструктаж" щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих, знайомих та родичів.

Загалом під час документування злочинної діяльності фігурантів на території Закарпатської області було проведено вісім обшуків, санкціонованих Печерським районним судом Києва.

В офісах та виробничих приміщеннях товариства було виявлено та вилучено готову продукцію (150 курток), заготовки із символікою держави-агресора, договори та інші документи, що підтверджують експорт товарів на адресу РФ, а також обладнання, яке використовувалося для незаконної діяльності.

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Справа ведеться за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.