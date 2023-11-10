Made in Ukraine: На Закарпатье накрыли фабрику, шившую форму для сборной РФ по горнолыжному спорту (ФОТО, ВИДЕО)

В Закарпатской области разоблачили промышленное производство на экспорт спортивной одежды с российской символикой под маркировкой известного итальянского бренда, которая предназначалась для национальной сборной России по горнолыжному спорту.

Спецоперацию по прекращению работы швейного предприятия реализовывали следователи Главного следственного управления и департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Полицейские установили, что руководитель и работники украинской компании по изготовлению верхней одежды осознавали, кто именно является конечным потребителем изготовленной ими продукции, однако, несмотря на это, в 2023 году производили зимние лыжные куртки и другую одежду с государственным гербом и эмблемами РФ. Более того, о том, что одежда произведена в Украине, было указано даже на бирках одежды.

По данным следствия, подпольная фабрика изготовила и поставила России более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Однако при отправке спортивной одежды фигуранты заклеивали на нем российскую символику марлевым скотчем.

Чтобы скрыть нелегальные поставки, их маршрут проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики. Им оказался иностранец, непосредственно занимавшийся заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывавший переправку готовой продукции в РФ.

Для обеспечения производственного процесса в швейном цехе он привлек руководительницу этого предприятия. Выполнением российского заказа занималось не более пяти швей, отобранных среди "доверенных" лиц. Также швеи дополнительно проходили "инструктаж" по неразглашению факта сотрудничества в пользу страны-агрессора среди окружающих, знакомых и родственников.

Всего в ходе документирования преступной деятельности фигурантов на территории Закарпатской области было проведено восемь обысков, санкционированных Печерским районным судом Киева.

В офисах и производственных помещениях компании была обнаружена и изъята готовая продукция (150 курток), заготовки с символикой государства-агрессора, договоры и другие документы, подтверждающие экспорт товаров в РФ, а также оборудование, которое использовалось для незаконной деятельности.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Дело ведется по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.