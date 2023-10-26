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В Закарпатской области разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод кума Медведчука
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила на Закарпатье схему незаконного производства и продажи горючего, к которой причастен кум бывшего депутата Виктора Медведчука.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что стражи порядка ликвидировали масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего. По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат облсовета, имеющий в преступной среде статус криминального авторитета.
"Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ переписал НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.
В ходе следствия установлено, что директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества с производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в городе Мукачево.
"В дальнейшем участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе. Затем готовую продукцию реализовывали сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и налогов", - сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В ходе обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму около 150 млн грн.
Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдено:
- компьютеры, мобильные телефоны, документы и черновые записи с поличным;
- печати фирм, задействованных в преступной схеме;
- наличные в разной валюте на общую сумму 3,3 млн в гривневом эквиваленте.
В настоящее время продолжается следствие в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров);
- ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах),
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного заключения.
Ранее Служба безопасности Украины задержала в Закарпатской области лидера преступной группировки, которым оказался депутат областного совета, имеющий статус криминального авторитета в преступной среде.
Речь идет о руководителе Закарпатской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была запрещена в судебном порядке, Иване Чубирко. Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной организации запрещенной партии ОПЗЖ. В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.