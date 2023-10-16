В Ивано-Франковске обезвредили банду рэкетиров, которая требовала долги у предпринимателя

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество.

Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное разрешение проблемы.

В случае отказа – участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и недвижимости.

"За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте. Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины", - подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Они обещали жертвам, которые заберут к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

"По имеющимся данным деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья", - отметили в СБУ.

Кроме того, стражи порядка задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.

При обысках в квартирах и автомобилях участников банды изъято огнестрельное оружие, кастеты и деньги, полученные преступным путем.

"В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области.