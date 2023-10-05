В Одессе поймали рэкетиров, выбивавших "долги" из бизнеса: от фермера хотели почти 1 миллион (ФОТО)

Следователи Главного управления полиции в Одесской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили трех уроженцев другого государства с уголовным прошлым в вымогательстве денег от землевладельца.

Как сообщают в полиции и СБУ, они по предварительному сговору с другими неустановленными лицами выдвинули мужчине требование уплатить более 900 тысяч гривен якобы в качестве погашения долговых обязательств перед другим лицом, которых в действительности потерпевший не имел.

Сообщники в телефонном режиме и во время личных встреч угрожали мужчине и членам его семьи причинением тяжких телесных повреждений и физической расправой, а также уничтожением сельскохозяйственной техники в случае отказа выполнять их требования.

Под давлением угроз потерпевший дважды передал находившимся у него злоумышленникам деньги в сумме 20 тысяч гривен и 500 долларов. Не имея возможности завладеть сразу большой суммой средств, правонарушители установили график, согласно которому гражданин должен был "возвращать" им оставшийся "долг".

В ходе розыскных и других следственных мероприятий правоохранители задержали в Одессе двух фигурантов в возрасте 51 и 49 лет. Речь идет о лидере и активном участнике межэтнической организованной преступной группировки.

Им сообщено о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, повреждении или уничтожении его имущества, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (часть 4 статьи 189 Уголовного кодекса).

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Суд уже избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, однако с правом внесения залога размером 2 миллиона гривен.

Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: СБУ Фото: СБУ

Принимаются меры по задержанию еще одного фигуранта в возрасте 29 лет. Также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению. Сами же разоблаченные злоумышленники проверяются и на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По предварительным данным, фигуранты под искусственными предлогами систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса, оказывали на потерпевших психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой.

Также отмечается, что бандиты совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, угрожавшие жизни и здоровью людей. Правоохранители просят граждан, которые могли стать их жертвой, обращаться по телефону 0683182226.