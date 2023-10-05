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Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет
Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в результате спецоперации задержан лидер банды – так называемый "смотрящий" за областью, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар".
Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное воздействие на территории региона.
"Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить "дань" – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества", – отметили в СБУ.
Задокументировано, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит деньги.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов.
Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:
- огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
- "долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;
- большие суммы наличных, полученные преступным путем;
- мобильные телефоны с поличным.
"В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее Служба безопасности в результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализовала криминальную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей Украины.