Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате спецоперации задержан лидер банды – так называемый "смотрящий" за областью, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар".

Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.

По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное воздействие на территории региона.

"Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить "дань" – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества", – отметили в СБУ.

Задокументировано, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит деньги.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

огнестрельное, травматическое и холодное оружие;

"долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;

большие суммы наличных, полученные преступным путем;

мобильные телефоны с поличным.

"В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности в результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализовала криминальную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей Украины.