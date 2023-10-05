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Преступность
Дата публикации

Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет

СБУ задержала «смотрящего» за Виннитчиной, который вместе со своей бандой более 10 лет терроризировал жителей региона
СБУ задержала «смотрящего» за Виннитчиной, который вместе со своей бандой более 10 лет терроризировал жителей региона

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате спецоперации задержан лидер банды – так называемый "смотрящий" за областью, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар".

Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.

По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное воздействие на территории региона.

"Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить "дань" – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества", – отметили в СБУ.

Задокументировано, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит деньги.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

  • огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
  • "долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;
  • большие суммы наличных, полученные преступным путем;
  • мобильные телефоны с поличным.
Фото 2 — Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет
Фото 3 — Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет
Фото 4 — Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет
Фото 5 — Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет
Фото 6 — Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет
Фото 7 — Правоохранители задержали "смотрящего" за Винницкой областью под прозвищем "Комар": терроризировал жителей региона более 10 лет

"В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности в результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализовала криминальную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей Украины.

Автор:
Светлана Манько