Полиция поймала новых членов коростышевской банды рэкетиров: угрожали расправой свидетелям (ФОТО)

Полиция задержала еще двух членов группировки, подозреваемой в ряде преступлений, в том числе "выбивании" несуществующих долгов у граждан, действовавшей в Коростышеве Житомирской области. Как сообщают областная полиция и прокуратура, это 30-летний коростышевец и его 21-летний приспешник.

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Отмечается, что к правоохранителям обратился 25-летний горожанин, который сообщил, что знакомый нанес ему телесные повреждения из-за якобы обмана и отказа от предоставления денег "на сигареты". В дальнейшем обидчик в багажнике автомобиля вывез заявителя в лес, где избил.

Кроме того, этот же молодой человек вместе с другим своим знакомым в ночь на 24 августа заставляли гражданских супругов, которые являются свидетелем и потерпевшими в уголовном производстве в отношении его сообщников, сфальсифицировать показания или вообще отказаться от обвинений. Для "убедительности" своих требований мужчины угрожали физической расправой в случае отказа.

К тому же, как установили полицейские, один из фигурантов, 30-летний, почти полгода требовал у двух других горожан вымышленные долги: один из потерпевших якобы задолжал ему 50 тысяч, а другой – 5 тысяч.

Мужчина устанавливал сроки возврата "долгов", а в случае невыполнения его условий – угрожал физической расправой. Один из пострадавших сразу передал мужчине 10 тысяч, однако вымогатель решил увеличить сумму долга до 100 тысяч гривен.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в принуждении свидетеля и потерпевшего к отказу от дачи показаний и даче заведомо ложных показаний путем угрозы насилием (статья 386 Уголовного кодека).

Кроме того, 30-летнему коростышевцу инкриминируют вымогательство передачи чужого имущества, сопряженное с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (часть 4 статьи 189 УК).

Фото: ГУНП в Житомирской области Фото: ГУНП в Житомирской области Фото: ГУНП в Житомирской области Фото: Житомирская областная прокуратура

Его подельнику инкриминируют незаконное лишение свободы человека из корыстных мотивов по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий (часть 2 статьи 146 УК). Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. В настоящее время в полицию обратилось более 10 потерпевших от неправомерных действий группировки. Полиция обращается к гражданам, которые могли стать пострадавшими от этой преступной группы или которым известна информация, которая может быть важна для следствия, обращаться по телефонам: +380687328202, +380976481531.

Напомним, что 15 августа было задержано сразу восемь членов банды: фигуранты "попались" на эпизоде, по которому требовали у военного 190 тысяч гривен несуществующего долга, поставив мужчину "на счетчик".