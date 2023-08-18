Во Львовской области разоблачили двух военных: оставили подразделение и занимались рэкетом

Служба безопасности в результате спецоперации на Львовщине обезвредила банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после зачисления в состав одной из воинских частей региона злоумышленники самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.

"Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора"", - отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рекетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.

В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.

В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.

"В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала в Киевской области коллаборанта, пытавшегося вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу РФ.