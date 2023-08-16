В Житомирской области задержали восемь членов банды рэкетиров: "попались" из-за угроз военному (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители 15 августа задержали в результате спецоперации членов мощной преступной группировки, занимавшейся рэкетом в Житомирской области, в том числе двух лидеров и шесть активных участников банды.

Разоблачение злоумышленников провели следователи Главного управления управления полиции в Житомирской области, оперативники облуправления департамента стратегических расследований Нацполиции и облуправления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Отмечается, что организаторами преступной деятельности оказались два уголовных "авторитета", которые привлекли к ней лиц с уголовным опытом. Те силой и угрозами физической расправы заставляли жителей региона платить им деньги, обустроив для устрашения пострадавших даже несколько "пыточных" в Коростышеве, в которых и "работали".

Как указывают в СБУ, в застенках рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.

Установлено, что у одного из потерпевших, являющегося военнослужащим, бандиты требовали 190 тысяч гривен несуществующего долга, поставив мужчину "на счетчик". В случае отказа уплатить деньги ему угрожали покалечить, а затем убить беременную жену. Во время передачи потерпевшим части денег в сумме 10 тысяч гривен участников группировки и задержали.

В местах проживания и автомобилях фигурантов изъяли более 100 тысяч гривен, почти 6 тысяч евро, незарегистрированное оружие, кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие, наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карточки, записи со списками потерпевших и другие вещи, имеющие значение для расследования.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Житомирская областная прокуратура Фото: Житомирская областная прокуратура Фото: Житомирская областная прокуратура Фото: Житомирская областная прокуратура Фото: Житомирская областная прокуратура Фото: Житомирская областная прокуратура Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции

Все восемь задержанных получили подозрения – в зависимости от роли и участия в преступной деятельности. В частности, дело расследуется по

- части 4 статьи 189 (вымогательство в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения),

- части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой),

- части 1 статьи 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков, психотропов или их аналогов без цели сбыта),

- части 3 статьи 342 Уголовного кодекса (сопротивление правоохранителям).



В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. В рамках расследования идет сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех участников группировки.