В Кропивницком задержали депутата, оказавшегося рэкетиром: лично "выбивал" деньги из бизнес-партнера (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители задержали в Кропивницком депутата городского совета по подозрению в организации преступной группы, которая путем физического насилия и угроз требовала денег у бизнеса.

Задокументировали преступную деятельность следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении СБУ и процессуального руководства Офиса генерального прокурора.

В ходе следствия установлено, что депутат под надуманным предлогом требовал у предпринимателя, с которым имел общий бизнес, 92 тысячи долларов, причем за неуплату "долга" начислялись проценты. Вместе с сообщником фигурант запугивал потерпевшего и его семью.

Также установлено, что для того, чтобы заставить выплатить ему надуманный долг, депутат неоднократно применял к предпринимателю физическое насилие. В свою очередь, из-за отсутствия возможности выплатить такие деньги потерпевший вынужден был продать недвижимость членов своей семьи – земельный участок и торговые заведения.

По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете. По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами, а в случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Задержан депутат был в своем офисе во время очередного получения части средств в сумме 29 тысяч долларов. В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного изъяты наличные средства, драгоценности и имущество потерпевшего предпринимателя.

Фигуранту и его сообщнику сообщено о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупных размерах или совершенное организованной группой или в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Следствие обратилось в суд с ходатайством по поводу избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной деятельности группы по привлечению их к ответственности.