В Харькове разоблачили преступную группировку, которая под видом сотрудников СБУ занималась вымогательством

Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и совершала разбойные нападения в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что под видом проведения вымышленных "обысков" вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и грабили их имущество, представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины.

Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили разбойное нападение на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. дол. США.

"Но этого лидеру группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. долл. якобы для "закрытия" уголовного производства против него. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего", - отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали организатора банды "на горячем" во время передачи ему всей суммы "дани" от потерпевшего.

"По данным следствия, главным фигурантом оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что при обыске у мужчины изъята спецодежда со знаками различия СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом.

"На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы" ", – сообщили в СБУ.

Ранее в Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины и за деньги предлагал молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва.