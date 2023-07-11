"Выбили" из граждан более 200 тыс. грн. В Черниговской области заблокировали деятельность банды рэкетиров

Служба безопасности нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Черниговской области. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с жителями приграничного региона, а затем требовали с них деньги за "урегулирование спора".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

У злоумышленников была собственная сеть информаторов, через которую они получали сведения о потенциальных жертвах.

"Деятельность группировки создавала реальные предпосылки для расшатывания внутриполитической обстановки в приграничном с РФ северном регионе", - подчеркнули в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали пятерых участников банды на попытке похищения местного жителя, которому рэкетиры "нарисовали долг" почти в 100 тыс. грн.

Установлено, что в случае отказа платить банде ее участники похищали людей, а затем отвозили в заранее подготовленные места и подвергали жестоким пыткам.

Бандиты пытали людей и обещали прекратить издевательство только в случае срочного перечисления средств на банковские счета фигурантов.

Кроме того, злоумышленники уничтожали имущество граждан путем поджогов на территории других регионов.

Только по нескольким фактам, задокументированным правоохранителями, злоумышленники "выбили" из граждан более 200 тыс. грн.

По данным следствия, фигурантами являются жители областного центра, ранее привлекаемые к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). Все они находятся под стражей.

Проверяется причастность участников банды к совершению других преступлений. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в результате спецоперации на Львовщине Службой безопасности нейтрализована деятельность лидера преступной группировки и его активных участников, которые терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей.