Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро

В Одесской области разоблачен директор предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыть в отношении него уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за взятку в 90 тысяч евро мужчина предлагал украинским спецслужбам прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках расследуемого СБУ уголовного производства.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сразу доложили своему руководству о таком "предложении" и продумали оперативную комбинацию.

Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки.

"По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции", - отметили в СБУ.

На основании собранных улик правоохранители сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как добавили в СБУ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины и за деньги предлагал молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва.