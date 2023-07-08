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Преступность
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Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро

Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався підкупити співробітників СБУ
Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався підкупити співробітників СБУ

В Одесской области разоблачен директор предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыть в отношении него уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за взятку в 90 тысяч евро мужчина предлагал украинским спецслужбам прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках расследуемого СБУ уголовного производства.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сразу доложили своему руководству о таком "предложении" и продумали оперативную комбинацию.

Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки.

"По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции", - отметили в СБУ.

На основании собранных улик правоохранители сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как добавили в СБУ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины и за деньги предлагал молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва.

Автор:
Светлана Манько