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Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро
В Одесской области разоблачен директор предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыть в отношении него уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что за взятку в 90 тысяч евро мужчина предлагал украинским спецслужбам прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках расследуемого СБУ уголовного производства.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности сразу доложили своему руководству о таком "предложении" и продумали оперативную комбинацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки.
"По материалам дела, злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции", - отметили в СБУ.
На основании собранных улик правоохранители сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Как добавили в СБУ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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