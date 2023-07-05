На Харьковской железной дороге разоблачили коррупционную схему, которая могла сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт

Служба безопасности заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО "Укрзализныця". Чиновники использовали для ремонта поврежденных вражескими ударами железнодорожных путей не новые рельсы, а старые, в которых почти исчерпан ресурс эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что разоблачены два чиновника, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей в прифронтовых районах области.

"Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей сил обороны на восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт", - отметили в СБУ.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

"Установлено, что в течение мая 2022 года они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы, исчерпавшие ресурс эксплуатации. Устаревшие комплектующие получали через "списание" их на металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых ежей. Вместо этого новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку из новых комплектующих, чтобы исключить их идентификацию.

Таким образом, чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн.

Кроме того, для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обоим фигурантам доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время злоумышленники под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении запорожскому полковнику ГСЧС, который торговал ведомственным горючим и наживался на войне. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн.