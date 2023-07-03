В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с "боевыми" выплатами: убытки составляют почти 5 млн грн

Государственное бюро расследований перекрыло очередную схему присвоения боевых выплат военным. Командир одной из воинских частей Донецкой области и четверо его подчиненных получили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, схема фиктивной выплаты "боевых" доплат военным подразделениям, не несшим службу на передовой, действовала в течение 7 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет почти 5 млн грн.

Установлено, что фигуранты включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которая находилась за пределами Донецкой области. Они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

"В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски у подозреваемых и изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных в схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время принимается решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенской области за то, что он не снимал с нарушителей дисциплины премии. Из-за бездействия военного государство потеряло около 1 млн грн.