Противоправно назначал боевые доплаты: офицер в Ровенской области получил подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенской области за то, что он не снимал с нарушителей дисциплины премии.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что в течение мая-августа 2022 военный не инициировал перед командиром исключение нарушителей дисциплины из списков на премии и доплаты. Таким образом, 16 человек, систематически получали очередные выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн.

"Из-за бездействия военного государство потеряло около 1 млн грн. Проверяется информация, отдавали ли военные часть доплат офицеру за то, чтобы продолжать их получать", - говорится в сообщении.

Чиновник воинской части подозревается в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Кроме того, продолжаются проверки по выявлению аналогичных и/или других фактов и злоупотреблений с боевыми доплатами.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований открыло производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных. За вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.