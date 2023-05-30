Помог захватить детский лагерь "Артек": ГБР сообщил о подозрении эксправохранителю

Следователи Государственного бюро расследователи заочно сообщили о подозрении предателю из Крыма, который в 2014 году помогал оккупантам захватывать Международный детский центр "Артек". Бывший правоохранитель подозревается в государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

К моменту оккупации полуострова подозреваемый служил в правоохранительных органах и охранял лагерь.

Кроме помощи оккупантам, экс-блюститель за свои "заслуги" получил должность в незаконно созданном "министерстве внутренних дел" оккупантов.

Позже в 2019 году предатель перешел в "росгвардию". С тех пор он занимается преследованием граждан, которые не согласны с российскими властями. Кроме того, мужчина принимает участие в разгонах митингов и демонстраций во временно оккупированном Крыму.

Также ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему старшему оперуполномоченному Государственной налоговой в Голосеевском районе Киева Алексею Никонорову, который с декабря 2018 года возглавляет "администрацию председателя ДНР".